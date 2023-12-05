Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

Ракети Martlet ефективні в боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських Shahed, які РФ використовує у війні проти України.

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Офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Велика Британія передала Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників. Про це повідомила британська газета The Times. Офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

Видання зазначає, що ракети Martlet ефективні в боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема, іранських Shahed, які країна-агресор РФ використовує у війні проти України.

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Martlet - легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense. Вона перебуває на озброєнні у Великої Британії з 2021 року. Дальність дії - до 8 кілометрів.

Ракети Martlet ефективні проти дронів / Фото: mil.in.ua

Особливістю LMM Martlet є використання двоканальної системи наведення - лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кг, при стрільбі по повітряній цілі підривається неконтактним лазерним детонатором.

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