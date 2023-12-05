УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

Анна Ярославська
5 грудня 2023, 08:32
Ракети Martlet ефективні в боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських Shahed, які РФ використовує у війні проти України.

Прапор Великої Британії, війна в Україні
Офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Велика Британія передала Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників. Про це повідомила британська газета The Times. Офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

Видання зазначає, що ракети Martlet ефективні в боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема, іранських Shahed, які країна-агресор РФ використовує у війні проти України.

відео дня

Martlet - легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense. Вона перебуває на озброєнні у Великої Британії з 2021 року. Дальність дії - до 8 кілометрів.

Ракети Martlet
Ракети Martlet ефективні проти дронів / Фото: mil.in.ua

Особливістю LMM Martlet є використання двоканальної системи наведення - лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кг, при стрільбі по повітряній цілі підривається неконтактним лазерним детонатором.

Як повідомляв Главред, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант заявив, що Росія готується до затяжної війни проти України на термін від 2-3 до 10-15 років. Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Київ і нібито відбудеться "корейський сценарій".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо не зупинити главу Кремля Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Умиротворення диктаторів веде до руйнування інтересів Лондона. На політику надії немає, безглуздо сподіватися на повернення світу в колишній стан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Великобританії військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:17 Україна
У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

07:34 Україна
Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

06:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:32

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

08:29

ЗСУ відбили втрачені позиції та атакують поблизу Степового - ISW

08:17

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:10

На нас чекає новий раунд внутрішніх розборокПогляд

07:34

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - СнєгирьовРосія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов
06:44

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

06:10

За що ми воюємо?Погляд

05:05

"Його залишки розтануть": експерт розкрив, скільки ще Путін буде президентом РФВідео

04:37

В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ

Реклама
03:20

"Економіка може "перегрітися": чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку

02:55

Випадкове фото Пугачової та малолітніх дітей Галкіна потрапило в мережу

02:25

"Процес розпаду РФ неминучий": Тука сказав, чого бояться Європа і СШАВідео

01:35

Експерт спрогнозував, що може спровокувати бунти в Росії

00:50

"Поставки зброї припиняться": у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

00:33

Потрібно знайти три цукерки серед снігових ельфів: надзвичайно складна загадка

00:01

ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом

04 грудня, понеділок
23:45

Чому слово "меценат" раніше писали з великої літери: Авраменко розповів "секрет"Відео

23:04

Маразм міцнішає: поні з популярного мультика визнана в РФ екстремісткою

22:49

Колишній глава ЦРУ розніс Захід і назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ

22:35

Пролунали вибухи і почалася пожежа: росіяни атакували Харківщину "шахедами"

Реклама
22:26

На півдні - "врожай" з полонених окупантів, Росія влаштувала нове "пекло" на фронті

22:17

Весь рік буде успішним та у достатку: у який колір вдягнутися на Новий рік-2024Відео

21:33

Синові відомого ведучого потрібна термінова операція

21:28

Звільнення ЗСУ територій і розпад Росії: Тука назвав оптимальний сценарійВідео

21:09

Путін пригрозив країнам Балтії, поставивши дивну умову

21:02

17-річна дочка Фреймут похвалилася бойфрендом і "видатними здібностями"

20:21

"Будемо жорстко вимагати": Польща хоче скасувати транспортний безвіз для українців

20:17

Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім"

20:17

Поїде на G20 і може потрапити за ґрати: президент Бразилії висміяв Путіна

20:08

"За рішенням трійок - розстрілювати": Хливнюк пояснив артистам "поза політикою", чому війна їх стосується

20:02

Мосійчук про оборону Півдня: Правоохоронці мають дати чесну відповідь на питання, чому командування не виконало інструкцію

19:49

Ведуча 1+1 показала новонароджену доньку та назвала її незвичайне ім'я

19:30

У Севастополі все менше російських кораблів - OSINT

19:21

Антициклон та холоднеча не відступають: в Україні вдарить 15 градусів морозу

19:16

Зима ускладнить бої, НАТО надасть Україні довгострокову підтримку - Столтенберг

19:10

Нова термобарична бойова частина в Shahed-131/136: що цеПогляд

19:03

ЗСУ потужно атакували нафтобазу окупантів у Луганську - у СтратКомі підтвердили удар

18:48

Російські окупанти вбили відомого українського ексфутболіста

18:48

2024 рік стане роком зрушень на фронті: Снєгирьов - про поразку РФ

18:42

Григорій Козловський: наші хлопці з "Руху" U-13 достойно перемогли у турнірі Number One Cup актуально

Реклама
18:24

Росія почала наступ на сході України: екскомандир "Азову" розповів про велику небезпеку

18:21

Ідеальні 6 вправ, якщо вдома мало місця: тренування для крихітної квартири на 6 хвилинВідео

18:03

Дідух заввишки 6 метрів і сучасна коляда: подробиці проєкту "Різдво. Ти не один"

18:01

В Україні змінять порядок мобілізації: у Раді розкрили подробиці

17:59

Хто з українців може залишитися без субсидії і як цього не допустити

17:43

Старий Новий Рік 2024: дата і прикмети згідно з новим церковним календарем

17:38

Крістіна Орбакайте повернулася в РФ, щоб розважатися з путіністамиВідео

17:35

Рис творить чудеса: навіщо досвідчені господині кладуть кілька зерен в сільничку

17:32

Без жертв не обійшлось: в РФ фура на швидкості влетіла в колону РосгвардіїВідео

17:25

Безногий і однорукий фігурист-путініст Костомаров захотів стати боксером

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти