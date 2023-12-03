У Британії закликали зупинити Путіна в Україні і попередили про небезпеку

Великобританія повинна усвідомити, як змінився світ, політичні заходи не приpведуть до вирішення ситуації, сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон.

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Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою - Кемерон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Якщо не зупинити главу Кремля Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Умиротворення диктаторів веде до руйнування інтересів Лондона. На політику надії немає, безглуздо сподіватися на повернення світу в попередній стан. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

Як повідомляє The Sun, він розповів про те, що явища, на які робить ставку Путін при дестабілізації ситуації в світі, нікуди не подінуться. Тому марно сподіватися на відновлення попереднього порядку. Треба дійти розуміння, що світ змінився.

"Сили, що формують його - палія війни у Кремлі (Путін) - більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, отруйний уми молоді, - ці речі не зникнуть одразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в попередній стан", - зазначив дипломат.

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Чому потрібно зупинити Путіна

Також він додав, що війна в Україні навряд чи вирішиться політичними способами. Якщо Путіна не зупинити, "він повернеться за добавкою".

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в наприкінцевому підсумку руйнує британські інтереси і коштує британцям життя", - підкреслив Девід Кемерон.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна перейшла на новий етап війни. У межах контрнаступу ЗСУ не вдалося добитися тих успіхів, на які очікували у Києві. Світ не повинен забувати про повномасштабну війну.

Подоляк назвав три ключові рішення, які повинні бути зроблені під час нової фази війни. Радник глави Офісу президента акцентував увагу на тому, що потрібно вжити заходів, які реально послаблять агресора Росію.

Для України перемога Путіна стала б трагедією, Києву потрібно допомогти, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На війні можуть бути зміни, але це не привід, щоб скорочувати військову підтримку української держави.

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