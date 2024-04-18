Експерт описав спосіб заблокувати і виснажити окупантів у Криму

Потрібно залишити окупантів у Криму без можливості отримувати поставки зброї упродовж кількох місяців і добивати їхню логістику.

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Сергій Кузан описав спосіб заблокувати і виснажити окупантів у Криму/ колаж: Главред, фото: Telegram "Кримський вітер", Facebook Сергій Кузан

Якщо українським військовим вдасться знищити Кримський міст, то російські загарбники, які перебувають на півострові, не зможуть отримувати потрібну їм кількість зброї з території країни-агресорки Росії. Після знищення мосту потрібно буде добивати їхню логістику у вигляді великих десантних кораблів і збивати ІЛ-76, що використовуватиме противник для свого забезпечення на Кримському півострові.

Лише у такому разі можна буде говорити про блокаду Криму і виснаження російського угруповання, яке там перебуває. Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду.

У відповідь на питання, чи є реальним знищення Кримського мосту Україною в найближчій перспективі, Кузан відповів, що все залежить від планів нашого командування і наявності ресурсів.

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Він зазначив, що Кримський міст – це капітальна конструкція, тому нам потрібна стратегічна зброя, щоб його знищити. Найкращий варіант – ракети Taurus, які дозволяють нищити зсередини капітальні укріплені споруди, але у необхідній для цього кількості.

"Тому що уразити міст – це одне, а знищити – зовсім інше. Для знищення мосту потрібно набагато більше ракет. В ідеалі нам треба знищити не полотно, а саме опорну конструкцію, на якій тримається міст. Це найнадійніша складова естакади і по ній треба влучити. Треба завдати Кримському мосту такої шкоди, щоб росіянам було надзвичайно важко його відновити", – зазначив Кузан.

За його словами, нам треба знищити цей міст, щоб противник не отримував зброї в Криму. При цьому, за словами Кузана, рішення про ліквідацію естакади фактично стане початком кримської операції.

"Потрібно посадити кримське угруповання на голодний пайок, який має тривати місяцями. Необхідно знищити Кримський міст (разом із залізничним полотном, щоб його вже не можна було відновити), добивати їхню логістику у вигляді великих десантних кораблів і збивати ІЛ-76, що використовуватиме противник для свого забезпечення на Кримському півострові. І лише тоді можна буде говорити про блокаду Криму і виснаження угруповання, яке там знаходиться. Але якщо роботу мосту знову швидко відновлять, у такій операції немає сенсу. В такому разі краще завдавати ударів, наприклад, по якихось військових цілях", – зазначив голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Чи можливе знищення Кримського мосту

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. Україна має повне право знищувати об'єкти російських окупантів, які розташовані на захоплених територіях, сказав він.

Також раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи" щодо можливого "падіння" Кримського мосту. Кримський міст – важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою, сказав Буданов.

Нагадаємо, у ГУР і СБУ зробили заяву щодо того, що влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон". Сили оборони та безпеки України активно працюють над тим, щоб звільнити Кримський півострів від російських окупаційних військових підрозділів.

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