Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

Маріна Фурман
4 січня 2026, 12:59
Відбулися кадрові зміни в МВС.
Дейнеко
Дейнеко став радником глави МВС / Колаж: Главред, фото ДПСУ

Головне:

  • Дейнеко отримав нову посаду в МВС
  • Ексочільник ДПСУ працюватиме радником міністра внутрішніх справ

В Україні продовжують відбуватися певні кадрові зміни. У неділю, 4 січня, зʼявилася інформація про те, що колишній очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України. При цьому він військову справу не полишає. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", — зазначив Клименко.

За словами міністра, Дейнеко за рекомендацій лікарів потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.

Окрім цього, Дейнеко вирішив і надалі продовжувати військову службу, поєднуючи її з роботою радника. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

"Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", - йдеться в повідомленні.

Сергій Дейнеко - що відомо

Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року. Він одружений, має сина та доньку.

Дейнеко здобув профільну військову освіту: є випускником Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, навчався в Об’єднаному інституті військової розвідки Національного університету оборони України, а також закінчив Ужгородський національний університет.

На початку війни на сході України у 2014 році очолював Луганський прикордонний загін і безпосередньо брав участь у виконанні бойових завдань.

Пізніше працював на керівних посадах у центральному апараті ДПСУ, зокрема був заступником директора Оперативного департаменту.

У червні 2019 року Сергія Дейнека призначили головою Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби.

Крім цього, Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:28Війна
ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

14:10Війна
Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

14:08Синоптик
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

