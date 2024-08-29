В Уряді підтвердили впровадження економічного бронювання: критерії та дата

Наразі Міністерство економіки підтвердило продовження розробки критеріїв щодо економічного бронювання.

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Реалізація закону про економічне бронювання запланована на осінь / колаж: Главред, фото: УНІАН

На Комітеті Верховної ради представники Мінекономіки заявили, що робота над економічним бронюванням триває. Одним із критеріїв, найімовірніше, буде рівень заробітних плат.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами зараз напрацьовується кілька моделей, однак остаточне рішення буде прийнято з позицією вищого політичного керівництва.

Железняк також повідомив, коли можна розраховувати на впровадження економічного бронювання. За його інформацією, мова йде про жовтень-листопад 2024 року.

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Депутат зазначив, що економічне бронювання, за консервативними розрахунками, зможе принести близько 40 мільярдів гривень на рік. Тому і потрібна місячна звітність по податках на зарплати в податковому законі.

Хто такий Ярослав Железняк? Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Економічне бронювання в Україні - що відомо

Раніше під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку, було представлено три концепції економічного бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні чоловіків віком від 25 до 60 років нараховується більше 11 мільйонів. Потенційно вони можуть бути мобілізовані, проте 565 тисяч із них вже отримали бронь від мобілізації.

Напередодні економічне бронювання викликало хвилю обурення серед деяких цивільних українців та військових, мовляв це спровокує так звану "війну для бідних". Однак радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що ідея бронювання не полягає в створенні доступності лише для заможних громадян.

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