Економічне бронювання від мобілізації: у ВР розказали про три варіанти

У Верховній Раді заявили про три концепції економічного бронювання від мобілізації.

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Економічне бронювання від мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку, було представлено три концепції економічного бронювання від мобілізації. Про це провідомили в Апараті президента України.

Як зазначили у Раді, варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають:

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сплату спеціального збору за бронювання працівників

бронювання на підставі заробітної плати

змішану модель бронювання.

Також у Раді повідомили, що до цих концепцій пізніше будуть внесені зміни та доопрацювання.

Дмитро Наталуха, який є головою комітету з питань економічного розвитку, заявив, що від сплати економічних податків за бронювання держава може додатково отримати до 200 мільярдів гривень на рік. Це приблизно дві третини коштів, які потрібні Україні на закупівлю озброєння.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк підкреслив, що Україні необхідно шукати нові методи отримання коштів для оборони.

Закон про мобілізацію / фото: Інфографіка Главред

Мобілізація та бронювання в Україні - останні новини

Оформити бронювання з приписним лише через "Резерв+" неможливо, для цього необхідно звернутися в ТЦК.

Нагадаємо, що 16 липня сплив термін у 60 днів, який був відведений для уточнення військово-облікових даних в ТЦК, або ж через спеціальний застосунок.

Також раніше стало відомо, що військовозобов'язаного можуть доставити в ТЦК навіть після того, як він оновив свої військово-облікові дані.

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