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Економічний паспорт українця: хто отримає 620 тисяч від держави і куди їх можна витратити

7 грудня 2021, 12:50

На цю суму можуть розраховувати тільки народжені після 2019 року.

Як працюватиме економічний паспорт українця/ УНІАН

Закон про економічний паспорт українця, проект якого Володимир Зеленський вніс на розгляд до Ради, передбачає, що діти отримають 20 тис.євро (близько 620 тис. грн за курсом на 7 грудня).

Гроші виділять тільки тим, хто народився в 2019 році і пізніше. Діти зможуть скористатися коштами після досягнення 18 років, тобто не раніше 2037 року, пише "УП".

Ще одна умова - дитина до 18 років повинна не менше 5 років прожити на території України.

Виплати в 620 тисяч грн прогнозують в офісі президента, який розробляв законопроект. Всього в цей рік доведеться сплатити 191 млрд грн.

З бюджету гроші будуть перераховуватися до Фонду майбутніх поколінь, який повинен почати збирати гроші з 2023 року. Очікується, що перший державний внесок складе 21,8 млрд. грн. Така сума повинна відшкодувати внески у дві мінімальні зарплати за всіх дітей, народжених з 2019 по 2023 рік.

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Кошти "на руки" ніхто не отримає

Їх будуть перераховувати безпосередньо на документально підтверджені цілі, список яких досить обмежений: вища та професійно-технічна освіта в Україні, власне житло або пенсійні накопичення в недержавному пенсійному фонді.

У критичних випадках є можливість дострокового зняття коштів - у разі необхідності фінансування лікування важких захворювань (рак, інфаркт, інсульт, потреби в трансплантації життєво важливих органів тощо).

читайте також10 тисяч доларів до 18 років: Гетьманцев пояснив механізм роботи економічного паспорта українцяУ разі смерті учасника Фонду кошти отримає його спадкоємець без прив'язки до визначених законом цілей.

Фонд буде наповнюватися коштами, одержуваними державою від рентної плати. Відсоток відрахування зростатиме протягом 10 років, залежно від виду ренти за використання надр загальнодержавного значення:

  • для видобутку корисних копалин: з 35% в 2023 році, до 70% в 2030 році (+5 п. п. щорічно);
  • для видобутку нафти, газового концентрату і газу: з 47,5% в 2023 році, до 95% в 2033 році (+5 п. п. щорічно, а в останній рік – на 2,5 п. п.);
  • в межах континентального шельфу або морської економічної зони: з 50% в 2023 році, до 100% в 2033 році (+5 п.п. щорічно).

Економічний паспорт українця

Цей механізм передбачає, що на рахунках дітей буде накопичуватися частина коштів, які держава отримує від реалізації природних благ – надр, земель, копалин або ліцензійних зборів з них. Накопичені гроші діти зможуть витратити після повноліття – ними можна заплатити за освіту або купити власне житло.

"У нас є ідея створити державний банк землі, який потім через Prozorro буде здаватися в оренду і всі надходження будуть також йти на накопичувальні рахунки дітей", - розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський економічний паспорт
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