Їхали в розвідку і наткнулися на ЗСУ: українські воїни знищили ворожу БРДМ-2 на Луганщині

Українські воїни знищили ворожу БРДМ-2 на Луганщині/ Скрін з відео

Українські військові знищили в Луганській області російську бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2).

"Підсмажили" загарбників у їхній техніці бійці 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Відео влучного удару оприлюднив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"Доброго ранку, Україно! На відео зафіксовано момент знищення російської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині", – зазначається у повідомленні.

Захисники України влучним ударом знищили російських загарбників разом з їхньою технікою.

Нагадаємо, українські воїни відправили на концерт до Кобзона ще одного командира російських військ – підполковника спецполку ім. Кадирова Заура Дімаєва.

Раніше повідомлялося, що у Росії заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська. Ймовірною причиною його арешту став провал наступу на Миколаїв. Стало відомо, що генерал, який родом з України, здавав ЗСУ позиції росіян на Півдні нашої держави.

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