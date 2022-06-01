ЗСУ відправили до пекла кадирівського підполковника Димаєва

Чеченський військовий командир поплатився за участь у війні проти України на Запоріжжі.
Українські воїни відправили на концерт до Кобзона ще одного командира російських військ – підполковника спецполку ім. Кадирова Заура Дімаєва.
Його ліквідували під смт. Комишуваха на Запоріжжі. Про це повідомляє у Telegram ексрадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Під Комишувахою наші воїни відправили до пекла кадировського підполковника Димаєва. Деталі: разом із ним туди вирушив ще 1 боєць чеченського спецполку поліції, а 4 зазнали серйозних поранень", – пише Геращенко.
Раніше повідомлялося, що у Росії заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська. Ймовірною причиною його арешту став провал наступу на Миколаїв. Стало відомо, що генерал, який родом з України, здавав ЗСУ позиції росіян на Півдні нашої держави.
Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгор Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували у тимчасовій окупації.
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