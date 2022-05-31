Здавав позиції РФ: в Росії заарештували генерала родом з України за провал наступу на Миколаїв

В РФ заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська за провал наступу на Миколаїв/ Telegram Цаплієнко

У Росії заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська. Ймовірною причиною його арешту став провал наступу на Півдні України.

Зусько керував найбільш боєздатною 58-ю армією Південного військового округу Росії. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

За словами Цаплієнка, до його рук потрапив аудіозапис перехопленої розмови окупантів, у якому один із загарбників розповів про арешт генерала.

"Мені до рук потрапило цікаве аудіоперехоплення розмов одного з тих осетинів, хто, ймовірно, воює на боці окупантів. Із нього випливає, що генерала Михайла Зуська, який командує найбільш боєздатною російською 58-ю армією, заарештовано. За невдачі при наступі в районі Миколаєва", – написав Цаплієнко.

Зусько має українське коріння – він народився на Волині. Проте, за словами журналіста, жителі українського регіону, звідки він родом, швидше за все, більше не вважають його українцем.

Як випливає із розмови, генерал нібито "зливав" Збройним силам України позиції росіян під Миколаєвом, що допомогло українським військовим успішно знищувати загарбників, а наступ на місто при цьому був заблокований.

"Не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт вплинуло походження Зуська. Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняки, які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем", – зазначив Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники витоптали на траві у полі слово "х*хли" і одразу поплатилися за це. Справа у тому, що образливе слово окупанти залишили просто перед своїми позиціями. Після цього вони одразу отримали туди "приліт" від українських військових.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

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