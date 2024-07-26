Його ураження не випадкове: деталі атаки на паром 'Славянин' - Плетенчук

Раніше "Славянин" курсував з порту "Кавказ" до Варни в Болгарії - цей порт є другим за розміром в Азово-Чорноморському регіоні.

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Деталі атаки на паром "Славянин" / колаж: Главред, фото: armyinform

Паром "Славянин", по якому українські військові завдали удару, був важливим елементом для російської логістики. Як сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільному", його ураження не було випадковим.

За його словами, пором міг вміщувати півсотні умовних цистерн. Росіяни зняли його з міжнародного маршруту та поставили на "внутрішній". Військові злочинці намагалися таким чином з'єднати російську залізницю з українською на окупованих територіях.

"Відповідно, цю функцію він виконував, перевантажуючи більше ніж 3/4 логістики військової", - підкреслив Плетенчук. відео дня

Він також нагадав, що раніше "Славянин" курсував з порту "Кавказ" до Варни в Болгарії. Цей порт є другим за розміром в Азово-Чорноморському регіоні та четвертим за вантажообігом у РФ.

Крім того, пором був важливим елементом військової логістики окупантів. Він підтримував угруповування російських військ на півдні України.

"Його ураження не випадкове. Крім того, після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав командувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є", - підсумував Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удар по парому "Славянин" - що відомо

Нагадаємо, 23 липня у країні-агресорці Росії поскаржилися на прильоти по порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Пізніше, у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження порому окупантів "Славянин" у порту "Кавказ". За даними військових, пором зазнав суттєвих пошкоджень.

Також повідомлялось, що унаслідок удару по порту "Кавказ" на російському узбережжі Чорного моря міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

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