Ледве помітили за 30 метрів від берега: в Одесі дивом врятували жінку, яку відносило у море

Людину, яка тоне у морі, помітили місцеві жителі, котрі вийшли на ранішню пробіжку.
В Одесі у курортному районі міста Аркадія небайдужі місцеві жителі врятували з води знесилену жінку, яку відносило у море.
Жінка ледь не потонула, і її дивом помітили серед хвиль, пише "Думська".
Подія сталася приблизно о 07:40 ранку у четвер, 6 січня. Як розповів виданню чоловік, який відправив відео порятунку, жінку помітили люди, які вийшли на ранішню пробіжку. Її відносило хвилями все далі і вона була знесилена.
Спочатку бігуни не зрозуміли, що на відстані близько 30 метрів від себе бачать саме людину. Вони подумали, що це просто мішок. Проте потім зрозуміли, що це людина у темному одязі, яка тоне.
"Один зі спортсменів стрибнув із пірсу і витягнув знесилену жінку до берега. Інші допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво!", – розповів очевидець.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік із дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули. Їхні тіла шукали декілька днів.
Крім цього, у Херсонській області в місцевому ставку через тонкий лід потонули двоє 8-річних дітей. Це сталося на ставку села Роздольне Каховського району.
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