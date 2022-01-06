Ледве помітили за 30 метрів від берега: в Одесі дивом врятували жінку, яку відносило у море

В Одесі під час пробіжки небайдужі врятували жінку, яка тонула у морі / УНИАН

В Одесі у курортному районі міста Аркадія небайдужі місцеві жителі врятували з води знесилену жінку, яку відносило у море.

Жінка ледь не потонула, і її дивом помітили серед хвиль, пише "Думська".

Подія сталася приблизно о 07:40 ранку у четвер, 6 січня. Як розповів виданню чоловік, який відправив відео порятунку, жінку помітили люди, які вийшли на ранішню пробіжку. Її відносило хвилями все далі і вона була знесилена.

Спочатку бігуни не зрозуміли, що на відстані близько 30 метрів від себе бачать саме людину. Вони подумали, що це просто мішок. Проте потім зрозуміли, що це людина у темному одязі, яка тоне.

"Один зі спортсменів стрибнув із пірсу і витягнув знесилену жінку до берега. Інші допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво!", – розповів очевидець.

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Нагадаємо, на Житомирщині чоловік із дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули. Їхні тіла шукали декілька днів.

Крім цього, у Херсонській області в місцевому ставку через тонкий лід потонули двоє 8-річних дітей. Це сталося на ставку села Роздольне Каховського району.

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