Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

Руслан Іваненко
29 квітня 2026, 00:18
Тимчасова повірена у справах США планує завершити дипломатичну кар’єру після майже 30 років служби.
Джулі Девіс готується залишити посаду в Україні після розбіжностей із адміністрацією США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usdos.ukraine

  • Джулі Девіс планує залишити посаду у Києві
  • Причина — розбіжності з Трампом і політикою США
  • Дипломат завершує кар’єру після 30 років служби

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс планує залишити свою посаду. Як повідомляє УНІАН із посиланням на Financial Times, це рішення пов’язане з розбіжностями з президентом США Дональдом Трампом та зниженням рівня підтримки України з боку американської адміністрації.

За даними видання, Девіс має намір залишити Київ у найближчі тижні та завершити дипломатичну кар’єру після майже 30 років служби. Вона обіймає посаду тимчасового повіреного з травня 2025 року та вже поінформувала Державний департамент США про свій відхід.

Як зазначається, дипломат була розчарована своєю роллю, а також низкою рішень адміністрації, зокрема кадровими призначеннями, про які дізнавалася з медіа.

Варто зазначити, що попередня посол США в Україні Бріджит Брінк також залишила посаду з подібних причин. Вона подала у відставку після трьох років роботи, обіймаючи посаду з 2022 року.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Трамп накинувся на принца Гаррі за візит до Києва. Президент США Дональд Трамп заявив, що герцог Сассекський "не висловлював думку Великої Британії", коли закликав США проявити "лідерство" у питанні України.

Крім того, США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед". Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, на чому зараз зосереджена його увага, і це не Україна.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

