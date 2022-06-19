Джонсон запропонував Заходу план з 4 пунктів для закінчення війни в Україні/ Офіс президента, Генштаб ЗСУ

Україна може потребувати довготермінової підтримки на тлі затяжної війни з Росією. Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, тому інші держави повинні надавати Україні ресурси, щоб вона вистояла і здобула перемогу над агресором.

Про це заявив прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці, яка була опублікована в авторитетному виданні The Sunday Times. При цьому він зазначив, що Заходу навіть вигідно, щоб Путін продовжував перебувати у своїх ілюзіях і думати, нібито він зможе перемогти українське військо грубою силою.

Джонсон запропонував Заходу чотири пункти, які, за його словами, потрібно виконати, щоб допомогти Україні вистояти у війні, перехопити ініціативу і врешті перемогти ворога.

1.Захід повинен надати Україні усе необхідне озброєння, боєприпаси і спорядження. Крім цього, потрібно організувати навчання українських військових.

Джонсон наголосив, що Велика Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військовослужбовців упродовж 120 днів – така кількість дорівнює кількості військових з України, які пройшли таке навчання за 7 років перед повномасштабним вторгненням Росії.

2. Захід повинен надати Україні фінансову допомогу, щоб вона могла зберегти стабільність своїх державних інститутів. Адже українському уряду потрібно утримувати соціальну інфраструктуру, платити зарплати і пенсії, а також оплачувати відбудову будівель, що були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

3. Захід має забезпечити маршрути по суходолу, якими можна буде експортувати продовольство з України, насамперед зерно, щоб таким чином зберегти на плаву українську економіку.

4. Велика Британія разом із союзниками повинна розблокувати українські морські порти і допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи, які потрібні найменш розвинутим країнам світу. Джонсон наголосив, що через блокаду Росією Чорноморського узбережжя України цим державам загрожує голод.

"Усе має рухатися до єдиної мети. Ми повинні зміцнити наших українських друзів, аби вони змогли скінчити цю війну на тих умовах, які озвучив президент Зеленський. Це повинно стати нашим визначенням успішного завершення війни", – наголосив прем’єрміністр Великої Британії.

Раніше у Генштабі повідомляли, що воїни ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках фронту. Загарбники обстріляли позиції українських військових біля низки населених пунктів, а у кількох місцях били ракетами. При цьому росіяни для виправдання руйнування цивільних об'єктів в Україні продовжують брехати про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може затягнутися на роки. Проте підтримка України іншими державами не повинна зупинятися.

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