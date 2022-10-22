Двічі потрапила під обстріл: на Харківщині російський снайпер убив 10-річну Катю

Російський снайпер застрелив 10-річну дівчинку на Харківщині / Global News

У Харківській області російський снайпер убив 10-річну дівчинку. Дитина жила у Харкові, але батьки відвезли її у село Новий Бурлук, бо були переконані, що там буде безпечніше. Про це повідомили у Нацполіції.

Окупанти захопили село з перших днів повномасштабного вторгнення. 25 лютого дівчинка разом з бабусею та дідусем їхала в машині до магазину. У цей час російські окупанти обстріляли автомобіль. Снайпер влучив у дитину, куля пройшла наскрізь.

Вдруге автомобіль потрапив під обстріл, коли дівчинку намагалися транспортувати до лікарні в Чугуїв. Цього разу поранення були фатальними. Дитина загинула на місці. Поранення також отримали бабуся та дідусь дівчинки.

Дідусь загиблої Микола Ківшар згадує, що він на руках ніс тіло дитини до найближчого села. Він поховав онучку спершу на власному подвір'ї, а потім зміг перепоховати на кладовищі.

Російський снайпер застрелив 10-річну дівчинку на Харківщині / Нацполіція

Місцеві жителі згадують, що російські окупанти селилися у домівках українців, забирали автомобілі, домашню худобу, їжу. Вони займались мародерствами та вбивали мирних українців.

За даними Global News, загиблу дівчинку звали Катерина. Перша куля влучила дівчинці у грудину, а друга - у голову. Російський солдат побачив поранення і сказав: "Двісті".

"Я поворухнула її головою і побачила дірку біля вуха. У цей момент я зрозуміла, що означало "двісті", – сказала бабуся загиблої дівчинки.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти розстріляли дитину у спину з автомата. Міша ніс 2 кг борошна гуманітарної допомоги. Він побачив ворожу техніку та почав тікати. У той момент окупанти його розстріляли. Вони намагалися залякати місцевих жителів та казали, що підлітка вбив нібито український снайпер.

Також повідомлялося, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила в п'ятиповерхівку. Будівля обвалилася і 11-річний хлопчик провів під завалами 6 годин. Дитину дістали живою, але згодом хлопчик помер у лікарні.

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