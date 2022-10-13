Ракетний удар по Миколаєву: окупанти вдарили по житловій п'ятиповерхівці, два поверхи зруйновані

Обстріл Миколаєва стався після першої години ночі 13 жовтня / Фото Telegram

У ніч на четвер, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Є влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Масований обстріл стався після першої години ночі, коли люди мирно спали у своїх квартирах.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, два поверхи будинку повністю зруйновані, решта - під завалами.

"Після години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Два верхніх поверхи зруйновані, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники", - написав він у Telegram.

У мережі пишуть, що в будівлю влучила російська ракета. Також повідомляється про атаку дронів-камікадзе Shahed-136. Зазначається, що всі дрони були успішно збиті силами ППО.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці 13 жовтня атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Приліт зафіксували в одній з громад. За словами очевидців, дрони нібито "летіли з півдня по трасі Київ-Одеса".

Вранці у вівторок, 11 жовтня, окупанти атакували дронами-камікадзе Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичне обладнання станції.

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