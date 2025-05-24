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250 дронів і 14 балістичних ракет: РФ масовано атакувала Україну, постраждали 6 областей

Альона Вороніна
24 травня 2025, 10:29
504
У Повітряних силах сказали, скільки дронів і ракет вдалося збити під час нічної масованої атаки окупантів.
Удар по Киеву 24 мая
РФ масовано атакувала Україну, постраждали 6 областей/ колаж: Главред, фото: КМВА, міноборони РФ, depositphotos.com/ua

Коротко:

  • РФ вночі масовано вдарила по Україні ракетами і дронами
  • Окупанти запустили 250 дронів і 14 балістичних ракет, збити вдалося не все
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали шість областей нашої держави

Російські окупанти у ніч на суботу, 24 травня, масовано атакували Україну ракетами і дронами. Загарбники запустили по нашій державі 250 дронів і 14 балістичних ракет.

Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що окупанти вночі запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – ракети летіли по Києві, Дніпропетровщині, Одещині та Запорізькій області.

відео дня

Також упродовж ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Основним напрямком ворожої атаки була столиця України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

"Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 – збито вогневими засобами ураження, 117 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.

Удар рф по Украине 24 мая
Удар Росії по Україні 24 травня/ Повітряні сили ЗСУ

  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
Масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ – є руйнування та постраждалі. Киян попереджали про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

У ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву і розповіли, що палали дві багатоповерхівки. У двох районах столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках через ворожу нічну атаку. У ще одному районі досі палає нежитлова будівля, де зберігаються фарби.

Нагадаємо, очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві. Жінка не змогла сама вибратися з квартири після удару – в коридорі все було в диму. Їй допомогли рятувальники.

Пізніше стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів. У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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