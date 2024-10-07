Ціль удару відома: РФ готує масштабну провокацію на території Білорусі - Коваленко

Росія готується влаштувати можливу провокацію на нафтопереробному заводі у білоруському Мозирі, зазначив Коваленко

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РФ готує масштабну провокацію на території Білорусі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російська Федерація, ймовірно, готує провокацію на території Білорусі. Ціллю росіян може стати Мозирський нафтопереробний завод. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Центру протидії дезінформації про РНБОУ Андрій Коваленко.

3-5 жовтня в Астані відбулося 55-е засідання Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД, у якому взяли участь делегації з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Узбекистану, а також представники Виконавчого комітету та Антитерористичного центру СНД.

Обговорювали питання, пов'язані з міжнародним тероризмом, нелегальною міграцією, кіберзлочинністю та боротьбою з наркоторгівлею.

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Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що НАТО нібито "підштовхує Україну" до терористичної війни та має на меті втягнути в конфлікт Білорусь, Молдову, країни Балтії та Польщу.

"Така заява Бортнікова цілком прогнозована - Росія готує можливу провокацію на Мозирському НПЗ", - зазначає Коваленко.

Він нагадав, що нещодавно один із російських "Шахедів" завдав удару неподалік Мозиря, і Білорусь намагалася це приховати. Однак удар був зафіксований камерою на одному з будинків, а його власниця виклала відео в мережу, за що її згодом затримали.

Крім того, Росія знову використала міжнародну трибуну для дискредитації України та Заходу.

"Але також цікаво, що Бортніков визнав, що напад на "Крокус Сіті Холл" був справою ІДІЛ, що спростовує попередні звинувачення України в причетності до цього інциденту", - додає Коваленко.

Що відомо про БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Провокації РФ на території Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 жовтня три російські дрони залетіли на територію Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що жителі одного з білоруських міст чули вибух безпілотника. За словами керівника ЦПД при РНБОУ Андрія Коваленка, Росія може намагатися спровокувати атаку поблизу Мозирського НПЗ, щоб звинуватити в цьому Україну та вимагати від Лукашенка відповідних дій.

Зазначається, що три дрони "Шахед" увійшли в повітряний простір Білорусі вдень 3 жовтня, коли в небі перебував вертоліт Олександра Лукашенка. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" підтвердила цей інцидент.

Оглядач Олександр Коваленко зазначає, що Росія може використовувати білоруський повітряний простір як маршрут для "Шахедів" під час атак на Україну, щоб зменшити ризик їхнього знищення українськими засобами ППО.

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