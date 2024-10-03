Прямо над містом: у Білорусі вибухнув російський "Шахед" - що відомо

Дрон здетонував самостійно або був збитий силами ППО.

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Вибух "Шахеда" в Білорусі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Калинковичах, які знаходяться на території Білорусі, вранці вибухнув "Шахед". Інформації про постраждалих немає. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначають, що сьогодні вранці з'явилася інформація, що близько 5 ранку жителі Калинковичів чули гучний звук вибуху.

"Згодом цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел, і з'ясувалося, що вибух над Калинковичами було чути близько 04:55 ранку. Рівно за 12 хвилин до цього (о 04:43) повідомлялось про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, проходячи на схід від Наровлі", - наголосила моніторингова група. відео дня

Там також додали, що відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "Шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год).

"Траєкторія і швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас, за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіації ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася. На підставі вищесказаного, Беларускі Гаюн робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу "Шахед". Здетонував він самостійно чи був збитий силами ППО - невідомо", - повідомила моніторингова група.

Курс "Шахеда" / фото: Беларускі Гаюн

Варто зазначити, що станом на 17:30, жодної інформації від МО або МНС РБ щодо цього випадку не надійшло.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

"Шахеди" на території Білорусі - що відомо

Нагадаємо, вдень, 3 жовтня, три російські дрони "Шахед" залетіли до Білорусі. В цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Вночі, 29 серпня, під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" знову потрапив на територію Білорусі. Тоді Білорусь вперше застосувала власні військово-повітряних сили для збиття російського ударного БпЛА.

В той же час, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що російське військово-політичне командування навмисне запускає ударні БпЛА типу "Шахед" через територію Білорусі намагаючись деталі більше залучити її у війну проти України.

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