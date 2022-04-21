Машина Стінгера соколика підбила: бійці ЗСУ знищили літак окупантів з ПЗРК

Боєць зі Стінгером / 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада)

Військовослужбовці з 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади збили російський літак СУ-25 (модифікація "Грач"). Про це повідомляється на офіційній сторінці бригади в Facebook.

Довідка. Стінгер (в перекладі з англійської "жало") - американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей - від літаків до БПЛА і крилатих ракет, а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

"Стінгери" - одноразова зброя, яка оснащена цифровою системою обробки сигналу. Вони дуже прості в прицілюванні і мають високу боєздатність. Для найвищої ефективності для роботи зі "Стінгером" потрібні двоє бійців – Стрілець і піднощик ракет.

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Нагадаємо, раніше Арменія відправила в Росію чотири бойові літаки типу Су-30 з пілотами, щоб використовувати їх у війні проти України

Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі всі були відправлені.

Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.

"О 12: 30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 Вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13: 14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться в сюжеті.

Офіційний Єреван категорично заперечує факт передачі літака.

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