Награбоване орками РФ в Мелітополі спливло в Криму і Чечні

Окупований Мелітополь / ria-m.tv

Окупований російськими військами Мелітополь Запорізької області заполонили мародерство і грабежі, заявив мер міста Іван Федоров.

В інтерв'ю Радіо Свобода він підкреслив, що в місті ситуація досить важка.

За його даними, грабежами керує призначена окупантами "міський голова" Галина Данильченко.

За словами Федорова, грабежі і мародерство в Мелітополі в першу чергу відбуваються на комерційних підприємствах.

"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Вчора вони ще раз пограбували майданчик, де знаходилися частини до сільгосптехніки, а також комбайни", - зазначив Федоров.

"Окупанти продовжують масово грабувати підприємства. Днями розграбували магазини сільськогосподарської техніки Техноторг і Агро-Тек Інвест на суму понад 1,5 мільйона євро. За даними GPS-навігаторів техніка знаходиться на територіях Криму і Чечні. Окупанти викрадають підприємців з метою мародерства - грабують їх майно", - уточнив він Facebook.

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Мародерство окупантів РФ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти-"кадирівці" в Херсонській області вкрали у місцевих фермерів два комбайни. Сільськогосподарська техніка вже опинилася на території Чечні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в окупованій російськими військами Херсонської області "кадирівці" викрали у місцевих фермерів два комбайни. Система стеження показала, де вони знаходяться - в Чеченській Республіці.

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