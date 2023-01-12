"Дурдом твориться тільки через нього": Арестович озвучив сценарії повалення Путіна

Російські еліти мають кілька варіантів ліквідації російського диктатора, вважає Олексій Арестович.

Олексій Арестович, Володимир Путін / УНІАН, скрін

Російська "еліта" дуже незадоволена діями Володимира Путіна, але що вона з ним буде робити, передбачити складно.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Гордон"зазначив, що в Росії людські втрати не особливо враховуються, але економічна складова є важливим фактором, який може сильно вплинути на поведінку російської "еліти". За його словами, до літа падіння цін на нафту, на газ обмеженість можливості торгівлі буде сильно ламати російську економіку.

"Якщо якась гостра стосовно Путіна поведінка трапиться – це тому, що все більше людей розуміють, що взагалі весь дурдом твориться тільки тому, що є одна людина і вона ще на одній посаді, вона ще приймає ці рішення. Якщо його немає на цій посаді або його немає фізично, все відразу вирішується", - зазначив Арестович.

Радник Офісу президента України озвучив ще одні варіант "ліквідації" Путіна.

"Звалюєш за нього всю провину, такий досвід у російської "еліти" є, вони багато разів це робили, починаючи зі смерті Сталіна. Скидаєш з себе відповідальність і кажеш: "він тримав наші сім'ї в заручниках, ми не схвалювали, ми чинили опір як могли, вибачте нас. А тепер ми готові повертатися в сім'ю народів, в світовий поділ праці. Давайте знімати санкції". Ось це дуже вигідне рішення для них. Все більше людей це розуміють", – сказав він.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни ISW відзначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює всі проблеми, які є зараз в Росії і окупаційної армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку намагався зайняти протягом свого правління.

Нагадаємо, раніше директор країни-агресора Росії Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

Вам може бути цікаво: