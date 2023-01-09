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"Думав, що 40 млн людей верещатимуть від страху": в ОП пояснили "лякалку" Путіна про новий наступ

9 січня 2023, 09:09
Усі кроки диктатора РФ пояснюються його психологією. Він переконав себе, що він "цар" і має право масово вбивати людей.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
В ОП пояснили "лякалку" Путіна про новий наступ/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін намагається налякати українців можливим новим масовим наступом у січні або лютому для того, щоб схилити Україну до переговорів.

Країна-агресорка Росія витрачає багато коштів на свою кампанію з примушування України до перемовин. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу "Рада" у межах загальнонаціонального телемарафону.

"Зараз (Росія – ред.) витрачає багато коштів на те, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів, щоб мирно врегулювати питання. Це дуже "класно" звучить: ви зайшли до нас додому, повбивали людей, а тепер ми хочемо з вами мирно врегулювати наш конфлікт. А друга складова – це бійтеся, бо ми в січні чи в лютому будемо масово йти в Україну", – зазначає радник голови ОП.

За його словами, на початку зими 2022 року перед повномасштабним вторгненням Росія також витратила багато коштів на численні публікації у західних ЗМІ, у яких писали, нібито Україна не вистоїть перед наступом РФ.

Подоляк пояснив, що російський диктатор перед вторгненням в Україну морально себе до цього готував. Перед цим він сам себе переконав у тому, що він "цар" і має право масово вбивати людей. А з деяких міжнародних зустрічей він зробив висновки, що йому за це може нічого не бути.

"Він влітку 2021 року зустрічався на рівні президентів США та Росії, де ультимативно сказав, що хоче отримати те-то і те-то з точки зору російської безпеки (у військовому сенсі, регіональному). Путін певний час психологічно готував себе до того, що він зайде в країну (в Україні – ред.) та зможе там масово нищити людей, і після цього не буде ніякої відповідальності. Йому треба було просто повірити в це. І він в це повірив після багатьох зустрічей", – розповідає Подоляк.

Він зазначає, що диктатор РФ сам себе переконав, що ЄС і США не допомагатимуть Україні, а більшість українців зустрічатимуть російських окупантів з квітами. У той же час росіян перед повномасштабним вторгненням Кремль переконував, нібито в Україні 40 мільйонів людей будуть верещати від страху. Натомість тепер у країні-агресорці розуміють, що верещати від страху буде політична "еліта" РФ, наголосив Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що РФ вже готова тікати з Криму і Донбасу. Російські окупанти втечуть з Криму, як тільки півострів перейде під повний вогневий контроль України. А це можливо після звільнення території Луганської, Донецької чи Запорізької області, каже радник голови ОП.

Також Подоляк пояснив, чому Єрмак пише ребусами. За його словами, це ще один із методів комунікації. Таким чином Єрмак намагається привернути увагу і ще одним способом донести інформацію до суспільства.

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