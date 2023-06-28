Дуда прибув з неоголошеним візитом в Україну: про що говоритиме з Зеленським

Президенти двох держав обговорять, зокрема, загрозу здійснення окупантами теракту на Запорізькій АЕС і підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

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Дуда прибув з неоголошеним візитом в Україну/ Офіс президента України

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. У столиці України він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Лідери двох держав обговорять, зокрема, питання загрози здійснення російськими окупантами теракту на Запорізькій атомній електростанції, а також підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у Twitter.

Президенти України і Польщі збираються обговорити поточну ситуацію на фронті.

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"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом в Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до Києва у цей же день з неоголошеним візитом також прибув президент Литви Гітанас Науседа. Перед своїм прибуттям до Києва Науседа оголосив, що Литва придбає для України дві системи ППО NASAMS.

Лідери Польщі та Литви братимуть участь у заходах, приурочених до 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Ситуація на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж РФ окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 27 червня, повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Крім цього, провалилися їхні наступи ще на двох напрямках. Вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус ("Магура") розповів, що українські військові сильно просунулися на Запорізькому напрямку. У вівторок, 27 червня, була доба штурмів, яка пройшла досить успішно.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

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