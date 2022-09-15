ДТП із Зеленським: Подоляк розкрив скандальні подробиці про ймовірного винуватця аварії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що водій, який, імовірно, влаштував аварію за участю кортежу президента Володимира Зеленського, був під впливом певного роду стимуляторів.

За словами Подоляка, інцидент стався пізно вночі.

"У людини, яка була за кермом, були певні "проблеми зі здоров'ям". Ну ви розумієте, там певні "стимулятори " були", - уточнив радник.

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Про те, які саме це були "стримулятори", він не повідомив. Можливо, мається на увазі вплив алкоголю або інших наркотичних засобів.

Як постраждав Зеленський у ДТП

Загрози здоров'ю президента немає, в результаті ДТП було завдано тільки матеріальних збитків, сказав Подоляк.

За його словами, розгляд триває, а результатів проведеного розслідування можна очікувати в найближчі години або дні.

ДТП із Зеленським

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 вересня потрапив у ДТП, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України і машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено", - повідомив він.

Никифоров також підкреслив, що всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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