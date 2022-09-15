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"Батьківщина кине": у Зеленського висміяли невизнання росіянами своїх паспортів для жителів ОРДЛО

15 вересня 2022, 15:54

Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав ru-паспорт на окупованих територіях.

Подоляк, паспорт РФ
Подоляк / president.gov.ua, УНІАН

Невизнання Росією своїх паспортів, які вона видає на окупованих територіях України, показує, якою буде доля власників цих документів.

Як пише Подоляк в Twitter, вони стають ізгоями не тільки в світі, але і в самій країні-агресорі.

"Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав ru-паспорт на окупованих територіях, починаючи з 2014 року. Така доля володарів російського паспорта - бути ізгоями не тільки в світі, але і в Росії. Вони не потрібні ніде. "Батьківщина кине, синку. Завжди", - написав Подоляк.

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Подоляк

Росія не визнає свої паспорти

15 вересня українська розвідка повідомила, що РФ не визнає власні паспорти, видані на території так званих "ЛДНР", їх власників не пропускають через кордон.

З'ясувалося, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території країни-агресора.

"Ви ніхто і звуть вас ніяк", - заявляють російські прикордонники власникам паспортів РФ, виданих в ОРДЛО.

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