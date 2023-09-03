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ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян: генерал оцінив перспективи прориву

Альона Вороніна
3 вересня 2023, 08:57 оновлено 3 вересня, 10:45
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Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.
Украинские военные
ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРМП імені Михайла Остроградського, 17 ОТБО імені Констятнтина Пестушко

Українські військові на півдні нашої держави прорвали першу лінію оборони російської окупаційної армії і закріплюються на відвойованих територіях. На побудову першої лінії оборони загарбники витратили 60% свого часу, і лише 20% у них пішло на спорудження другої і третьої ліній оборони.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer. Він зазначає, що окупанти більше року витратили на обладнання цієї першої лінії, яку прорвали захисники України.

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена", – зазначив генерал.

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Зараз українські воїни перебувають між першою і другою оборонними лініями.

"У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони", – розповів Тарнавський.

Він пояснив, що українські військові не могли просуватися вперед через величезне мінне поле, яке встановили російські окупанти. Загарбники просто стояли за цією перешкодою і "чекали на українську армію", підбиваючи техніку захисників України. Тому українські воїни проводили розмінування лише вночі.

Але тепер, коли мінний бар’єр уже подолано, російським загарбникам доводиться маневрувати і переміщувати свої сили. При цьому противник підтягує свої сили не лише з інших окупованих територій України, але і з території країни-агресорки Росії.

Перспективи прориву другої лінії оборони росіян

Генерал Тарнавський переконаний, що у росіян рано чи пізно забракне сил, і це дасть змогу українським військовим наступати швидше. Він наголосив, що після прориву захисниками України першої лінії оборони окупанти втратили значну частину своєї переваги. Друга і третя лінії оборони загарбників не такі надійні, додав генерал.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно "насипали" окупантам на Таврійському напрямку. Російські окупаційні війська за одну добу втратили на Таврійському напрямку 289 осіб особового складу та 32 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Нагадаємо, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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