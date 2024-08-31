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Дрони падали усю ніч: як відпрацювала українська ППО, деталі від Повітряних Сил

Анна Косик
31 серпня 2024, 10:55
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Окупанти атакували Україну з Курської та Ворозенької областей РФ, а також тимчасово окупованої Донеччини.
Атака дронов, робота ПВО
У 8 областях України цієї ночі відбивали атаку РФ сили ППО / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони, ua.depositphotos.com

В ніч на суботу, 31 серпня, ворог атакував Україну 52-ма ударними БлЛА типу "Shahed-131/136", балістичною ракетою "Іскандер-М" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, для відбиття нападу противника було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – у Республіку Білорусь", - йдеться у повідомленні.

відео дня
Статистика збития
Статистика збиття ворожих цілей цієї ночі / Фото: Повітряні Сили ЗС України

Сили протиповітряної оборони цієї ночі відпрацювали у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Дрони падали усю ніч: як відпрацювала українська ППО, деталі від Повітряних Сил
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари країни-агресора Росії по Україні - що відомо

Напередодні начальник КМВА Сергій Попко заявив, що у ніч на 31 серпня атаки зазнала столиця. Однак завдяки успішній роботі ППО України, вдалося уникнути жертв і руйнувань у Києві.

Попередньої ночі, 30 серпня, Росія запустила по території України одну ракету і 18 ударних дронів. У результаті протиповітряного бою українська ППО збила 12 ударних дронів "Shahed-131/136", чотири ворожі дрони були локаційно втрачені.

До цього, 29 серпня противник атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Тоді було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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ЗСУ ПВО Повітряні Сили новини України ракетний удар атака дронів
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