Доставка посилок Нової пошти: Ощадбанк запустив нову послугу

Нова Пошта та Ощадбанк запускають нову послугу / novaposhta.ub.ua

Компанія Нова пошта спільно з Ощадбанком запустили нову функцію під назвою ОщадРау.

З її допомогою клієнти зможуть розраховуватися за доставку посилок, розповіли у прес-службі Ощадбанку.

Як діє послуга ОщадРау

Клієнти Нової Пошти зможуть скористатися новою послугою ОщадРау при доставці. Вводиться опція розрахунку клієнтів в мобільному додатку. При цьому квитанція про оплату надійде в месенджер Viber.

Таким чином, якщо на телефоні встановлено додаток Нової пошти, то квитанцію можна знайти там або в SMS-повідомленнях.

"Клієнт може розрахуватися за посилку і послуги доставки безконтактною карткою або пристроєм ApplePay або GooglePay. Досить піднести платіжний засіб до смартфону кур'єра. Після оплати електронний чек буде відправлений клієнту в додаток Нової пошти, на Viber або SMS-повідомленням", - пояснили в Ощадбанку.

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Відзначається, що Ошадбанк і Нова пошта забезпечили можливість користування ОщадРау вже в 10 областях (в якості тесту).

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Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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