Доставка посилок Нової пошти: Ощадбанк запустив нову послугу

Клієнт може розрахуватися за посилку і послуги доставки безконтактною карткою або пристроєм ApplePay або GooglePay.
Компанія Нова пошта спільно з Ощадбанком запустили нову функцію під назвою ОщадРау.
З її допомогою клієнти зможуть розраховуватися за доставку посилок, розповіли у прес-службі Ощадбанку.
Як діє послуга ОщадРау
Клієнти Нової Пошти зможуть скористатися новою послугою ОщадРау при доставці. Вводиться опція розрахунку клієнтів в мобільному додатку. При цьому квитанція про оплату надійде в месенджер Viber.
Таким чином, якщо на телефоні встановлено додаток Нової пошти, то квитанцію можна знайти там або в SMS-повідомленнях.
"Клієнт може розрахуватися за посилку і послуги доставки безконтактною карткою або пристроєм ApplePay або GooglePay. Досить піднести платіжний засіб до смартфону кур'єра. Після оплати електронний чек буде відправлений клієнту в додаток Нової пошти, на Viber або SMS-повідомленням", - пояснили в Ощадбанку.
Відзначається, що Ошадбанк і Нова пошта забезпечили можливість користування ОщадРау вже в 10 областях (в якості тесту).
читайте такожНова пошта змінює умови доставки посилок і документів: як і коли зміняться тарифи
Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
читайте такожНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставки посилок
Читайте ще:
- Чоловік позбувся посилки за 180 тисяч через "Нову Пошту": "забрав інший чоловік"
- Клієнтам Нової Пошти блокують грошові перекази: розкрита нова підстава з посилками
- Більше вага-менше ціна доставки: Нова пошта запускає нову послугу і змінює тариф