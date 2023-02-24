"Дістали з шафи лекала Першої світової": Жданов розповів про тактику РФ на війні в Україні

Росія досягла піку своїх можливостей, вважає Олег Жданов. Люди - це єдиний ресурс, який поки що залишається в надлишку у РФ.

Олег Жданов назвав головну проблему армії РФ / Фото УНІАН, Telegram

Країна-агресор Росія перейшла до тактики Першої світової війни. У РФ не вистачає техніки, тому вони роблять ставку на людський ресурс. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, люди - це єдиний ресурс, який поки що залишається в надлишку у Російської Федерації.

"Судячи з поведінки Путіна та генерального штабу РФ, вони роблять ставку саме на це. Оскільки танків і гармат у Росії стає все менше і менше, можливості російських збройних сил скорочуються, в РФ роблять ставку на те, що вони нас просто затопчуть людським ресурсом", - сказав Жданов.

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За його словами, зараз Росія використовує підходи Першої світової війни.

"Якщо раніше ми говорили, що росіяни ведуть бойові дії за лекалами Другої світової війни, то сьогодні вони дістали з шафи і здули пил з лекал Першої світової", - зазначив експерт, додавши, що саме в Першу світову війну ходили в штикові атаки, тому що техніки тоді не було. Те ж саме відбувається сьогодні на окремих ділянках фронту.

Але навіть у тому, що стосується людського ресурсу, російська армія починає буксувати, оскільки насичення мобілізованими досягає свого критичного значення.

"А більше мобілізаційного ресурсу російська військова машина просто не в змозі прийняти. Мобсистема Росії не може призвати більшу кількість людей. Думаю, саме через це Путін не оголошує ні другу хвилю мобілізації, ні загальну мобілізацію", - припустив Жданов.

Військовий експерт пояснив, що навіть якщо завтра в Росії наберуть 200-300 тисяч осіб, вони не знатимуть, що з ними робити: форми на них немає, але їх треба чимось годувати і десь розміщувати.

"Бронежилети росіянам вже видають старі, каски - радянські, зняті зі зберігання. Так, вони надягають на цю каску гарний піксельний чохол, і вона виглядає як сучасна кевларова каска, але чохол знімаєш, а там сталевий шолом зразка 1955 року. Ось у чому проблема Росії – вона досягла піку своїх можливостей", - вважає Жданов.

Полковник запасу зазначив, що ще влітку минулого року в РФ говорили про те, що військово-промисловий комплекс Росії та економіку переводять на військові рейки.

"Але де ці військові рейки? Де ця економіка? Де цей паровоз, який повинен був стати бронепоїздом? Нічого цього немає. Економіка РФ сьогодні не може ані закрити потребу в боєприпасах для російської армії, ані потребу в техніці, ані потребу в ракетах. Ось така у них сьогодні ситуація", - резюмував експерт.

Як відомо, 24 лютого 2023 року минув рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. За словами Шольца, Путін вже програв.

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