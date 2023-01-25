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"РФ виведе війська і заявить, що Україна окупувала її території": експерт спрогнозував кроки Путіна

25 січня 2023, 09:44
Глава Кремля не захоче визнати свою поразку у війні, тому може вивести війська і звинуватити Україну нібито в "окупації територій РФ".

Российские военные, российские танки, Герман Обухов, Владимир Путин
Путін може вивести війська з України цього року, вважає Герман Обухов/ Міноборони РФ, сайт Кремля, УНІАН

Росія у той час, коли в неї закінчуватимуться ресурси, може висунути Україні абсурдну пропозицію – погодитися "демілітаризувати" захоплені окупантами території. Це може статися вже у серпні цього року.

Коли ж Україна відмовиться, Росія виведе свої війська і почне заявляти, нібито Україна окупувала її території. Таку думку про подальші можливі кроки Путіна висловив голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов в інтерв’ю "Обозревателю".

У країни-агресорки Росії у серпні 2023 року закінчуватимуться ресурси – як військові, так і матеріальні. А Україна до того часу отримає новий пакет військової допомоги від іноземних партнерів. Розуміючи ситуацію, російський диктатор Володимир Путін запропонує провести так звану "демілітаризацію" п'яти регіонів України, які частково вдалося захопити окупантам і які глава РФ вважає "своїми".

Таку пропозицію Путін висловить після того, як українські військові звільнять від загарбників Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь і, можливо, навіть Донецьк. Тоді Кремль опиниться перед вибором: або програти у війні, або спробувати зіграти у таку гру.

"Звісно ж, Україна відповість негативно на таку абсолютно маячну пропозицію – яка там демілітаризація. Після відмови Путін просто виведе всі свої війська із цих територій і заявить громадянам: ми запропонували мирний шлях урегулювання цього конфлікту, але Україна відмовилася, і ми в односторонньому порядку вирішили вивести свої війська. Україна "окупувала" наші території", – зазначає Обухов.

Хто такий Герман Обухов

Герман Обухов (нар. 27 листопада 1949 року в Челябінську, нині РФ) – політв'язень СРСР 1981-1987 років, автор п'яти книг, співзасновник Благодійного фонду "Відкриємо світ дітям" і фонду "Stop Inform Terror", пише Вікіпедія.

За його словами, Путін не хоче програти у війні, тому намагатиметься грати у таку гру. При цьому країна-агресорка тоді навіть намагатиметься просувати на міжнародному рівні свою маячню про те, що нібито звільнені від російських загарбників українські території насправді "окуповані Україною російські землі".

"Програти, оголосити про капітуляцію вони не можуть, а от на такий трюк можуть піти, бо їм треба рятувати свої життя, капітали та інше всередині країни. Паралельно вони робитимуть заяви в ООН, інших міжнародних структурах: мовляв, "Україна нас окупувала", – каже Обухов.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія готується до нової атаки. Кремль задіє ті сили, які в РФ можуть мобілізувати. Російські окупанти кидають сили в Донецьку область, щоб захопити Вугледар і Бахмут.

Нагадаємо, США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів. Вони планують упродовж 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця, щоб більше допомагати Україні.


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