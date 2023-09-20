Дорога втрата для РФ: ЗСУ знищують вщент російські С-400 – Newsweek

В ході бойових дій українські сили зуміли знищити російські зенітно-ракетні комплекси С-400 Тріумф, якими хвалився Кремль.
Як пише Newsweek з посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень, до початку 2023 року в арсеналі Росії було близько 96 мобільних зенітно-ракетних комплексів С-400.
Разом з тим за даними розвідувального агентства Oryx, українські військові знищували С-400 не менше 5 разів, в тому числі командні пункти, пускові установки і радари.
Втрата систем С-400 є болючим, дорогим і принизливим ударом по російській ППО, говорить аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Сідхарт Каушал.
Підкреслюється, що два з п'яти випадків знищення російських С-4000 сталися за останній місяць: 23 серпня Україна вдарила по системі, розташованій на заході Криму, а 14 вересня дрони атакували позицію ППО біля Євпаторії.
Військові аналітики вважають, що втрата C-400 зробила Російські цілі в Криму більш вразливими до атак крилатими ракетами Storm Shadow.
Що відомо про комплекси С-400 Тріумф
Російська зенітно-ракетна система С-400 вважається аналогом американського комплексу Patriot. Однак це фактично модернізована версія радянської С-300.
За даними аналітиків, автономні С-400 завдадуть серйозної шкоди лише обмеженому нальоту, а проти повномасштабного нальоту вони ефективні тільки в складі широкої об'єднаної системи ППО.
Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 1,25 млрд. дол.
Раніше в ISW розповіли, що значить знищення С-400 в Криму. Українські сили завдали удару по радару і антен системи з-400 за допомогою дронів, а також завдали удару по пускових комплексах двома крилатими ракетами "Нептун".
Нагадаємо, раніше Олексій Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму. В результаті удару знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".
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