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Дорога втрата для РФ: ЗСУ знищують вщент російські С-400 – Newsweek

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 15:46 оновлено 20 вересня, 15:54
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Українські військові знищували С-400 не менше 5 разів, підрахували аналітики Oryx.
підрив з-400
Україна знищує російські комплекси С-400 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

В ході бойових дій українські сили зуміли знищити російські зенітно-ракетні комплекси С-400 Тріумф, якими хвалився Кремль.

Як пише Newsweek з посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень, до початку 2023 року в арсеналі Росії було близько 96 мобільних зенітно-ракетних комплексів С-400.

Разом з тим за даними розвідувального агентства Oryx, українські військові знищували С-400 не менше 5 разів, в тому числі командні пункти, пускові установки і радари.

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Втрата систем С-400 є болючим, дорогим і принизливим ударом по російській ППО, говорить аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Сідхарт Каушал.

Підкреслюється, що два з п'яти випадків знищення російських С-4000 сталися за останній місяць: 23 серпня Україна вдарила по системі, розташованій на заході Криму, а 14 вересня дрони атакували позицію ППО біля Євпаторії.

Військові аналітики вважають, що втрата C-400 зробила Російські цілі в Криму більш вразливими до атак крилатими ракетами Storm Shadow.

Що відомо про комплекси С-400 Тріумф

Російська зенітно-ракетна система С-400 вважається аналогом американського комплексу Patriot. Однак це фактично модернізована версія радянської С-300.

За даними аналітиків, автономні С-400 завдадуть серйозної шкоди лише обмеженому нальоту, а проти повномасштабного нальоту вони ефективні тільки в складі широкої об'єднаної системи ППО.

Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 1,25 млрд. дол.

Раніше в ISW розповіли, що значить знищення С-400 в Криму. Українські сили завдали удару по радару і антен системи з-400 за допомогою дронів, а також завдали удару по пускових комплексах двома крилатими ракетами "Нептун".

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму. В результаті удару знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

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ЗСУ С-400 війна Росії та України
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