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"Ставляться, як до людей другого сорту": Гіркін розповів про справжню "любов" Кремля до жителів Донбасу

11 червня 2022, 12:34

Терорист прозрів на 8 рік війни Росії проти України.

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Гіркін розповів про справжню "любов" Кремля до жителів Донбасу / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) обурений ставленням російського командування до мобілізованих на території окупованого Донбасу.

За його словами, в Кремлі не вважають жителів "ЛДНР" людьми і кидають їх на фронт, як гарматне м'ясо. Командування окупаційної армії вже побоюється, що формування "республік" збунтуються через величезні втрати.

"Їх використовують просто як гарматне м'ясо. За них ніхто не звітує. Вони зазнають невиправданих втрат, оскільки наші генерали і офіцери користуються тим, що вони непідзвітні, мовляв, "давайте росіян побережемо, давайте кинемо донецьких і луганських". Це огидно", - скаржиться Гиркин.

За його словами, найбільші втрати в окупантів саме серед мобілізованих на Донбасі.

читайте також"У Кремлі знову почали смоктати порожню соску": Гіркін раптово накинувся на Лаврова"У Кремлі як і раніше ставляться до донецького і луганського населення, як до людей другого сорту", - розповів Гіркін.

Раніше Гіркін різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова. В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну. У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.

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