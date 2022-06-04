Величезний стовп диму піднявся в небо: окупанти обстріляли Миколаїв - перші подробиці

Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.
Вдень, 4 червня, Миколаїв знову піддався обстрілу окупантами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, чути гучні вибухи.
Влада міста місцевих жителів просить залишатися в укриттях.
Як пише видання НикВести, місто піддалося обстрілу, над Миколаєвом піднімається дим.
Повідомляється, що вибухи прогриміли в Корабельному районі. За словами очевидців, осередки загоряння присутні в п'яти точках.
Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.
Вибухи в Миколаєві
Нагадаємо, вранці, 4 червня, у Миколаєві російські військові обстріляли житлові будинки. Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, в результаті події загинули троє мирних жителів.
"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла по дорозі в лікарню)", - повідомив він.
Також поранення отримали ще чотири людини - за їхнє життя борються медики.
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