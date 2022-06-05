Окупанти підсилюються біля Бахмута і Миколаєва: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

Окупанти стягують техніку та озброєння на Бахмутському і Миколаївському напрямках/ Генштаб ЗСУ

Російські війська перекинули на Бахмутський напрямок понад 20 одиниць озброєння і військової техніки.

Загарбники намагаються доукомплектувати там підрозділи, які зазнали сильних втрат. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

На Донецькому напрямку російські окупанти зосереджують основні сили, щоб вести наступ й оточити українські війська у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ. Також загарбники намагаються заблокувати основні логістичні шляхи захисників України.

Вороги ведуть наступ у напрямку Святогірська на Лиманському напрямку. Вони здійснюють спроби витіснити українських бійців на правий берег річки Сіверський Донець.

Противник продовжує штурмувати Сєвєродонецьк – у місті він веде дії за підтримки артилерії. Загарбники контролюють східну частину міста. Крім цього, ворог хоче захопити панівні висоти, і тому намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка

"На Бахмутському напрямку для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Українські військові за добу, 4 червня, відбили п’ять атак ворога на Донецькому і Луганському напрямках. На цих напрямках захисники України знищили:

3 ворожі танки,

4 артилерійські системи,

11 бойових броньованих машин (ББМ),

26 одиниць автомобільної техніки,

бойовий вертоліт Ка-52,

2 дрони типу "Орлан-10",

ворожий літак, імовірно Су-34.

Також у Генштабі попередили, що на Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли низку населених пунктів, а на Харківщині навіть застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

"Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов", – кажуть у Генштабі.

У Чорному морі 5 ворожих кораблів з ракетами Калібр

У той же час в Генштабі ЗСУ повідомили, що російську окупанти тримають в акваторії Чорного моря п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

"Засобами протиповітряної оборони Військово-морських сил було уражено чотири крилатих ракети Калібр", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряної тривоги були зафіксовані вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах. За попередньою інформацією, був приліт декількох ворожих ракет. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за даними на цей час жертв немає, одна людина постраждала і була госпіталізована.

Також раніше повідомлялося, що українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області. Зараз захисники України вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ.

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