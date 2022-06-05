Рашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південь

ЗСУ просунулися на півдні України / Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України поступово відтісняють окупаційні війська Російської Федерації і звільняють захоплений південь нашої країни.

Про це йдеться в матеріалах в Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Facebook.

Там продемонстрували, як українські військові поступово просуваються вперед у напрямку тимчасово окупованого Криму.

"Як ЗСУ просунулися на півдні за останній тиждень. Не дуже швидко, але крок за кроком - повертаємо рідну землю під контроль України!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні і дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

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