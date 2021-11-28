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"Доміно" з перевернутих авто: у Кривому Розі Халк влаштував погром на стоянці

28 листопада 2021, 14:49

У мікрорайоні Зарічному, на одній зі стоянок, виявилися перевернутими три автомобілі.

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У Кривому Розі на стоянці перевернули авто / dp.informator.ua

Незвичайний випадок вандалізму стався в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, де кілька автомобілів, які стояли на стоянці, виявилися перевернутими на бік.

Всі три легковики лежали на боці після дій невідомого (або групи осіб, - ред.), пише Інформатор.

Крім того, в Мережі з'явилися кадри, на яких відображено як в мікрорайоні Зарічному, на одній зі стоянок, перевернуті три автомобілі.

Звернемо увагу на те, що автомобілі акуратно, немов в порядку доміно, лежали на боці. У той же час деякі з перевернутих автомобілів отримали ушкоджень.

Додамо, що учасники інциденту поки невідомі. Обставини, а також особу Халка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася автомобільна аварія за участю маршрутки і трамвая, і в результаті якої постраждав пішохід - 15-річний підліток. Він в той момент переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.

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