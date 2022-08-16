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Повинні бути готові: окупанти можуть "привітати" Україну з Днем Незалежності ракетами

16 серпня 2022, 23:15

Представник командування Повітряних сил зазначив, що певна загроза наступу з Білорусі була завжди.

російські військові, російська ракета
Російська ракета / npr.org, УНІАН

Загроза наступу на Україну з Білорусі існувала раніше, є і буде існувати надалі. Не виключено, що Росія може використовувати територію Білорусі для привітань з Днем Незалежності України.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат повідомляє на брифінгу 16 серпня, що українські військові постійно стежать за переміщенням військ, перевезенням боєкомплектів - як ракет і "Іскандерів", так і інших.

"Це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить озброєння. Є певні дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території", – зауважив Гнат.

Він додав, що ці події в Білорусі мають і політичну складову – загрожувати заходу на своїх західних кордонах. А також – загрожувати Україні.

Представник командування Повітряних сил зазначив, що певна загроза наступу з Білорусі була завжди.

"Територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії і завдавала ударів звідти. Тому треба безумовно готуватися, є у нас різна інформація від ГУР та інші служби мають деяку інформацію про ці переміщення. У нас скоро велике свято - День Незалежності, зрозуміло, що противник завжди використовує такі дати для "привітань", ми повинні бути готові до цього", — зауважив Гнат.

Загроза ракетного удару

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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