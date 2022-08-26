Медведєв зробив різкий випад на адресу Зеленського через переговори

Медведєв зробив різкий випад на адресу Зеленського / Колаж УНІАН

Росія нібито не зацікавлена в переговорах з Україною, так як лідер країни Володимир Зеленський "не викликає довіри", повідомив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю для французького телеканалу LCI, пише ТАСС.

Поки тривали переговори з Україною і Заходом, нібито можна було уникнути військового вторгнення. Але переговорний процес "не увінчався успіхом".

"Зеленський як співрозмовник у переговорах не викликає довіри РФ, так як недосвідчений, залежний від інших країн і схильний до впливу психотропів", - підкреслив Медведєв.

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Він додав, що переговори Зеленського і російського президента Володимира Путіна можуть відбутися лише за певних умов і залежатимуть від ситуації на фронті.

Переговори України і Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на переговори з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову-вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, Росія очікує тривалої війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз ні Україні, ні Європі не вигідно вести переговори з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог" перемогою " і буде далі прагнути до захоплення територій. В такому випадку військові дії відновляться через певний час.

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