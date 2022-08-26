У Зеленського розповіли про хід переговорів з Росією щодо захисників Азовсталі

Подоляк / Офіс президента, скріншот

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори України з Росією щодо повернення українських військових, які захищали Азовсталь, йдуть важко, адже країна-агресор хоче отримати для себе максимальну вигоду.

Як сказав Подоляк в інтерв'ю Helsingin Sanomat, Україна веде переговори з Росією тільки з військовополонених та інших тактичних питань.

"Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН в цьому слабкі. Вони повинні стати активнішими", - сказав Подоляк, передає Офіс президента.

Видео дня

Він вважає, що РФ насправді буде готова до миру лише після значних тактичних втрат.

"Тоді вона перестає висувати ультиматуми і змушена буде вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до кордонів, визначених у 1991 році, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності і свободу Європи", - сказав радник глави ОП.

Евакуація з Азовсталі

16 травня із заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

Теракт в Еленовке

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Читайте також: