"Це справжнє пекло": жителі Маріуполя розповіли про те, що відбувається в місті

Маріуполь / Reuters

Російські війська продовжують прати з лиця землі Маріуполь. Житель міста не можуть евакуюватися і сидять в страху від вибухів.

Маріупольці, яким вдалося вирватися з міста в жаху розповідають, що там твориться "справжнє пекло", якого ні він, ні інші місцеві навіть не могли уявити.

Українці кажуть, що вони вижили завдяки старим запасам їжі, згуртованості між сусідами і обережності.

"Такого ні я, ні ніхто інший в житті не переживав. Це справжнє пекло", - сказав житель Маріуполя, передає Espreso.TV.

Він повідомив, що, як і інші жителі, збирав дощову воду, а також набирав її з колодязів.

"Їх досить мало в сучасному місті. Але старожили допомагали в цій ситуації молоді і підказували, де вони є. Ми шукали цю воду, носили", - розповів житель Маріуполя.

Що стосується продуктів, то вони практично закінчилися ще два тижні тому.

"Якісь запаси старі - на цьому всьому і трималися", - зазначив українець.

Він розповів, що йому та іншим довелося "міцно урізати пайок". Це стосувалося і води, і їжі.

"Ті продукти, які можуть зберігатися довше, ми їх просто прибрали. Ми на них навіть не дивилися для того, щоб максимально довше... існувати", - додав чоловік.

"Допомогло вижити те, що ми мобілізувалися зі знайомими, і навіть незнайомими людьми і допомагали один одному. Допомагали готувати, заготовляти дрова", - розповів він.

"Якщо 10 хвилин в радіусі 2 км нічого не рвалося, то ми вже з підозрою на це дивилися", – сказав українець.

Жінки народжують дітей у підвалах

68-річна Лариса Єрошина разом з родиною евакуювалася з Маріуполя. Вона розповіла, що виїхати з міста було складно, адже через обстріли ворога зруйнована дорога.

Мешканка Маріуполя зазначила, що жінки народжують дітей у підвалах і їх годують. У місті немає ні їжі, ні води.

Вона розповіла, що люди в Маріуполі помирають сім'ями, а їхні тіла продовжують перебувати під завалами.

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Жінка розповіла моторошну історію, що її родичку ховали під звуки обстрілів.

Раніше повідомлялося, що окупанти 19 березня знову обстріляли Маріуполь - вони скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста. У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців – в основному це жінки, діти і літні люди. Будівля зруйнована, а під завалами все ще знаходяться мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Також повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя силою вивозять до Російської Федерації. При цьому у людей забирають паспорти.

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