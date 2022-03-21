Окупанти запропонували "здати" Маріуполь і нарвалися на жорстку відповідь

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Окупанти запропонували мерії Маріуполь перейти на бік Росії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії", - написав він у Facebook.

За словами Андрющенка, місцевій владі "дали час" до ранку, щоб сформувати відповідь.

"І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь", - написав радник мера.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що ні про яку здачу Маріуполя мови йти не може.

"Ні про які здачі, складання зброї мови йти не може. Ми вже російській стороні про це повідомили. Я написала: "ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів - відкрийте просто коридор", - заявила Верещук у коментарі виданню "Українська правда".

Раніше повідомлялося, що окупанти 19 березня знову обстріляли Маріуполь - вони скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста. У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців – в основному це жінки, діти і літні люди. Будівля зруйнована, а під завалами все ще знаходяться мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Також повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя силою вивозять до Російської Федерації. При цьому у людей забирають паспорти.

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