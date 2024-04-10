Як вчасно піти на пенсію: що потрібно зробити українцям

В Україні вік виходу на пенсію залежить не тільки від прожитих років, а й від кількості страхового стажу, кажуть експерти.

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Як вчасно піти на пенсію? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні вік виходу на пенсію залежить не тільки від паспортних показників, а й від кількості накопиченого страхового стажу. У 2024 році ця норма за стажем становить 31 рік, вона зростатиме на дюжину місяців щорічно, поки не досягне показника 35 років, повідомляє портал "Обозрєватель".

Пенсійний вік-2024: скільки потрібно стажу для пенсії

для виходу на пенсію в 60 років у 2024 році потрібно понад 31 рік страхового стажу;

у 63 роки - не менше 21 року стажу;

у 65 років - від 15 до 21 року стажу.

Якщо в українця до 65 років не накопичилося навіть 15 років стажу, пенсію він не отримає. Замість неї нараховуватиметься спеціальна грошова допомога. Її розмір розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку.

Водночас така виплата не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб (у 2024 році цей показник становить 2920 грн).

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Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів збільшуватиметься щороку - аж до 2028 року (відповідно, вже зараз кожен українець може підрахувати, скільки йому доведеться працювати аж до виходу на пенсію).

Далі - для цього потрібно знати, в якому році майбутньому пенсіонеру виповниться 60 років. Після цього достатньо звіритися з таблицею вимог до стажу.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, а також здійснює контроль за їх виплатою.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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