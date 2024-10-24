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Договір про передачу окупованих територій РФ: Подоляк видав заяву про Третю світову

Юлія Закрепа
24 жовтня 2024, 19:33оновлено 24 жовтня, 20:40
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Ескалація продовжуватиметься доки Росія не буде покарана, але країну-агресора можна примусити програти цю війну.
Договір про передачу окупованих територій РФ: Подоляк видав заяву про Третю світову
У світі може початись Третя світова війна / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: відео

Головні тези:

  • КНДР повністю готова відправити свої війська в Україну
  • У світі існує реальна загроза Третьої світової війни

Світ говорить, що головне зараз не допустити ескалації й початку Третьої світової війни. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Путін залучає до війни проти України північнокорейські війська, у відповідь на що Південна Корея проявила готовність допомогти ЗСУ.

Михайло Подоляк для 24 Каналу заявив, що зараз воюють не країни одна проти одної, а ціннісні альянси. Він також пояснив, до чого може призвести участь КНДР у російсько-українській війні.

відео дня

Домінування через насилля - ціль Росії, яку країна-агресор хоче реалізувати спільно з КНДР. Північна Корея розуміє, що у будь-якому випадку на корейському півострові буде війна. Тому зараз Кім Чен Ин відправляє війська у зону бойових дій, аби вони отримали досвід.

Тепер вже Південна Корея повинна усвідомити, що це буде зовсім інша армія КНДР й потенційний конфлікт на корейському півострові буде набагато смертоносніший.

"А те, що він буде, це однозначно. Як тільки КНДР почне брати участь у бойових діях на території України, можемо починати відлік тижнів до початку ще однієї великої війни. Тому що це об'єктивний історичний розвиток процесів", - зазначив Подоляк.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Сьогодні вже очевидно, що конфлікт глобалізовано й це не просто конфлікт Росії й України за території. Тому концепцію, мовляв, ви віддайте Росії території й на цьому все завершиться, треба відкинути.

"Все тільки почнеться. Третя світова війна почнеться у момент, коли буде підписано договір про передачу окупованих територій Росії. Тому що це стимулювання і масштабування агресії", - додав радник голови Офіс Президента.

Він наголосив, що партери мають збагнути, що домовитися з Путіним не вдасться, ескалація продовжуватиметься доки Росія не буде покарана, але країну-агресора можна примусити програти цю війну.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, що у ЗМІ озвучили наслідки вступу КНДР у війну. КНДР попередньо може відправити на допомогу Росії у війні проти України близько 11 тисяч військових. Це, за словами журналіста, "є останнім і найстрашнішим нагадуванням" про те, що війна триває не лише між Росією та Україною.

Південна Корея "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в РФ. Крім того, зʼявилась інформація про готовність Південної Кореї направити до Києва своїх військових розвідників-перекладачів - для спілкування з північнокорейськими військовополоненими.

У ГУР повідомили, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. Серед цих 12 тисяч солдатів 500 - офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії.

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