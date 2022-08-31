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ЗСУ ліквідували російського окупанта з прізвищем М'ясін

31 серпня 2022, 09:59

Російський окупант був рядовим контрактної служби в армії РФ.

ликвидировали оккупанта
ЗСУ ліквідували окупанта Олександра М'ясіна / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, Іраклі Комахідзе

Українські військові ліквідували російського окупанта Олександра М'ясіна з Курської області. Він був рядовим контрактної служби. Про це повідомив розслідувач Іраклі Комахідзе.

"Ти навіщо з таким прізвищем в армію, тим більше на війну пішов, дурень", – написав Комахідзе.

36-річного окупанта ліквідували 15 серпня. Про його смерть повідомили лише через пів місяця. М'ясіна поховали у його рідному селищі Золотухіне в Курській області.

ликвидирован оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта Олександра М'ясіна / Іраклі Комахідзе

Відомо, що окупант закінчив лише 9 класів місцевої школи та вивчився на електрозварювальника. Він відслужив строкову службу і вирішив стати контрактником в путінській армії окупантів.

ликвидирован оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта Олександра М'ясіна / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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