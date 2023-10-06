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"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

Ангеліна Підвисоцька
6 жовтня 2023, 23:13 оновлено 6 жовтня, 23:31
У чоловіка залишились внуки, які змушують його жити далі.
удар по Грозе
Росіяни вбили майже всю сім'ю жителя Грози на Харківщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/synegubov

Російські окупанти вдарили Іскандером по кафе в селі Гроза на Харківщині і вбили мінімум 52 людини. У той день Валерій Козир втратив майже всю свою сім'ю. Чоловік не може стримати емоцій і лише внуки змушують його жити далі. Відео вже розлетілось в Мережі.

Валерій був далеким родичем військового, якого вирішили перепоховати. На обід по військовому прийшли близько 60 людей. У цей момент чоловік втратив донечку, зятя, сватів та кумів.

У той день чоловік дивом вижив, бо не зміг прийти на поминки через роботу.

відео дня

"Учора загинула моя донька, зять, свати та куми. Ось буду тут ховати. Троє внучат залишилися. Мені вночі потрібно було на чергування, я не пішов на поминки. Був би і я там. Мені тільки, щоб дружина витримала. П'ять років у Бога прошу - трьох внуків "підняти", а тоді вже і вмирати можна. Що, як я один залишуся, внучат як? Внучат "підійму", думав, мені буде поміч. Тепер жити треба", — каже Валерій.

Дивіться відео про загибель сім'ї Валерія:

удар по Грозе
Росіяни вбили майже всю сім'ю жителя Грози на Харківщині / фото: скриншот

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio
  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio
  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio
  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio
  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio
  • Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза
    Наслідки ракетного удару РФ по селу Гроза t.me/svoboda_radio

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 52 людей, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Виявилось, що люди прийшли попрощатись із загиблим військовим. Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. У селі вже закінчили розбирати завали. Окупанти вбили 52 людини, серед яких є одна дитина. Ще 6 людей отримали важкі осколкові поранення.

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
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