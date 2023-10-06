"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

У чоловіка залишились внуки, які змушують його жити далі.

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Росіяни вбили майже всю сім'ю жителя Грози на Харківщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/synegubov

Російські окупанти вдарили Іскандером по кафе в селі Гроза на Харківщині і вбили мінімум 52 людини. У той день Валерій Козир втратив майже всю свою сім'ю. Чоловік не може стримати емоцій і лише внуки змушують його жити далі. Відео вже розлетілось в Мережі.

Валерій був далеким родичем військового, якого вирішили перепоховати. На обід по військовому прийшли близько 60 людей. У цей момент чоловік втратив донечку, зятя, сватів та кумів.

У той день чоловік дивом вижив, бо не зміг прийти на поминки через роботу.

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"Учора загинула моя донька, зять, свати та куми. Ось буду тут ховати. Троє внучат залишилися. Мені вночі потрібно було на чергування, я не пішов на поминки. Був би і я там. Мені тільки, щоб дружина витримала. П'ять років у Бога прошу - трьох внуків "підняти", а тоді вже і вмирати можна. Що, як я один залишуся, внучат як? Внучат "підійму", думав, мені буде поміч. Тепер жити треба", — каже Валерій.

Дивіться відео про загибель сім'ї Валерія:

Росіяни вбили майже всю сім'ю жителя Грози на Харківщині / фото: скриншот

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 52 людей, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Виявилось, що люди прийшли попрощатись із загиблим військовим. Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. У селі вже закінчили розбирати завали. Окупанти вбили 52 людини, серед яких є одна дитина. Ще 6 людей отримали важкі осколкові поранення.

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