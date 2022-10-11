Окупанти атакували дронами-камікадзе ТЕС на Вінниччині/ WB GRUP, Вікіпедія

Російські загарбники вранці у вівторок, 11 жовтня, атакували дронами-камікадзе Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області.

Внаслідок цього було пошкоджене енергетичне обладнання станції. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Ладижинської ТЕС.

"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", – йдеться у повідомленні.

Через небезпеку з боку окупантів більшість співробітників станції зараз перебуває в укриттях, а на робочих місцях лишилися тільки ті працівники, які виконують критично важливі процеси. На місці обстрілу працюють відповідні служби.

Зазначається, що енергетики оцінять пошкодження і почнуть лагодити пошкоджене обладнання тоді, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

Масований ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці у понеділок, 10 жовтня, окупанти завдали масованого ракетного удару по багатьох регіонах України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані потрапляння по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що масований ракетна атака 10 жовтня по всій території України матиме руйнівні наслідки для Російської Федерації. Він зазначив, що ця атака красномовно свідчить про розгубленість і нервозність окупантів.

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