До кінця року вийдемо на держкордон: Світан назвав умову перелому у війні

Можуть з'явитися реальні перспективи завершення війни до кінця року, вважає Роман Світан.

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Роман Світан оцінив перспективи передачі Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Передача Україні союзниками винищувачів F-16 кардинально вплине на хід війни проти РФ, заявив військовий експерт Роман Світан.

В ефірі "24 каналу" він припустив, що навчання на винищувачах F-16 пройде ескадрилья українських льотчиків.

"У ескадрильї 12 літаків, 12 льотчиків. Навчання займе близько трьох місяців. Реально літаки можуть з'явитися в жовтні, якщо ми всі разом дотиснемо Білий дім, а його можна дотиснути, тому що біля Білого дому попереду вибори і громадська думка дуже сильно впливає на прийняття рішень", — зазначив експерт.

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Він вважає, що в цьому випадку з'являться реальні перспективи завершення війни до кінця року. Експерт каже, що поява F-16 у ЗСУ знизить втрати української сторони.

"Ми не будемо залежати від грози дощу тощо. З авіацією все набагато простіше і швидше, ми зменшимо втрати в десять разів точно. І трьох місяців - жовтень, листопад і грудень – нам вистачить, щоб вийти на держкордон", — додав Світан.

Раніше Сергій Лавров розлютився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою". Міністр закордонних справ країни-агресора РФ прокоментував плани союзників надати Україні винищувачі F-16. За його словами, РФ розглядатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері".

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року, заявив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба акцентував увагу на тому, що терміни можуть зрушити через складні технічні моменти.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16.

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