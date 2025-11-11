Годин зі світлом буде мало: Укренерго ввело жорсткі графіки на 12 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.

Графік вимкнення світла в Україні на 12 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго запровадило графіки відключення світла

В Україні вводять графіки відключення світла на 12 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 2 до 4 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла в Україні - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук застерігає, що в разі холодної зими українці можуть залишатися без електроенергії до 20 годин на добу.

"Це не щодня, але можливо в пікові періоди під час сильних морозів і великого навантаження на систему або її розбалансування", - пояснив Корольчук.

За його словами, складно передбачити точну кількість таких днів із 90 днів зими, проте кілька тижнів із подібними перебоями цілком реальні, і для споживачів це може стати суттєвим викликом.

Удари по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України - за даними уряду, мішенню стали теплові та газові об'єкти в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській та інших областях, що спричинило вимкнення світла, опалення та водопостачання. Наслідком стало "нульове" виробництво електроенергії на кількох українських теплових станціях, введення графіків відключень і підвищена тривога перед зимовим періодом.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

