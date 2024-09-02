Нардеп-втікач Дмитрук 'засвітився' в Лондоні: ЗМІ розкрили, хто його супроводжує

Українського депутата, який незаконно перетнув кордон, помітили з родиною у Великій Британії.

https://glavred.net/ukraine/nardep-beglec-dmitruk-zasvetilsya-v-londone-smi-raskryli-kto-ego-soprovozhdaet-10593575.html Посилання скопійоване

Артема Дмитрука помітили у Лондоні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dmytruk.a, скріншот з відео hromadske

Народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, помітили у Лондоні. Там чоловік, ймовірно, перебуває з дружиною та донькою. Про це повідомило hromadske, посилаючись на відео, надане читачем.

На відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем у магазині техніки в торговому центрі Westfield London. Як зазначає видання, Дмитрука зафільмували у Лондоні 1 вересня 2024 року.

Поруч із ним була темноволоса жінка з маленькою дівчинкою, імовірно, це його дружина Анастасія та їхня донька Варвара. Остання активність Анастасії в Instagram була шість тижнів тому, коли вона публікувала сторіз із Лондона. Жінка тоді показувала Музей Вікторії й Альберта.

відео дня

Відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває в магазині у Лондоні:

Hromadske звернулося до нардепа-втікача за коментарем, проте відповіді ще немає. Раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомляв, що Дмитрук перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", попросивши тимчасового притулку. Однак після цього він вилетів із Кишинева до Риму, а потім, ймовірно, попрямував до Лондона або Стамбула.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Втеча Артема Дмитрука - що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру нардепу Дмитруку у зв’язку з його участю в нападі на громадян, зокрема на правоохоронця, а також у замаху на викрадення вогнепальної зброї.

Незабаром Дмитрука помітили в Молдові. Підозру проросійський депутат назвав "спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність" і поскаржився, що за нього "взялися спецслужби".

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа Артема Дмитрука. Під час перебування в Одесі він разом зі спільниками напав на правоохоронця, який виконував на той момент свої службові обов’язки, та завдав йому тілесні ушкодження, намагаючись викрасти зброю.

Як повідомляв Главред, ДБР повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через кордон у Придністров'ї. Слідство встановило, що 23 серпня 2024 року він незаконно перетнув кордон України в напрямку Молдови. Операція з переправлення була ретельно спланована, і всі причетні до цього особи вже ідентифіковані, включаючи учасників з боку Молдови.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред